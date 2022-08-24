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Ünlü iş insanına Bodrum'da büyük şok! 82 bin liralık hesap isyan ettirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Ünlü iş insanına Bodrum’da büyük şok! 82 bin liralık hesap isyan ettirdi

Bodrum'daki fahiş hesaplara bir yenisi daha eklendi. Önceki akşam arkadaşlarıyla kebapçıya giden iş insanı Murat Cevahir, hesabı görünce çılgına döndü. Grubun isyanı büyüyünce indirim yapıldı.

Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü playboy Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi.

Gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Adisyonda tam 82 bin lira yazıyordu. Hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Hesabı gören grup, duruma çok sinirlendi. Ünlü işadamı Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi ve "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı.

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