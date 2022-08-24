Ünlü iş insanına Bodrum’da büyük şok! 82 bin liralık hesap isyan ettirdi

Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü playboy Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi.