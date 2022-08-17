Giriş Tarihi:
17.08.2022
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki,Aralık 2021'de, İstanbul'da, Yemenli Muhammed Mukbel, üst üste kaç yumurta dizip yumurtaların düşmeden durmasını sağlayarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?