Giriş Tarihi:
12.08.2022
Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Moha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan Sri Moha Bodhiya adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?