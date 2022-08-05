Giriş Tarihi:
05.08.2022
Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 16 Nisan 2022'de Güney Kore'de kapalı bir spor salonunda hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?