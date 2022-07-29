Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay sezon finaliyle yayın dönemine ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atv ekranlarında sır perdelerinin aralandığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasıyla birlikte yapımın sıkı takipçileri gözünü yeni sezonun başlayacağı o tarihe çevirdi. Peki, Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak, belli oldu mu? Müge Anlı yeni sezon tarihi açıklandı mı?
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Henüz yeni sezon tarihi ile ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Program geçtiğimiz yıl Eylül ayında ekranlara geri dönmüştü. Bu yıl da yine aynı tarihlerde yeni sezon bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkması beklentiler arasında yer alıyor.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.
Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
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