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Hangisi ateş su ve toprakla birlikte Çin astrolojisinde kullanılan eski Çin öğretisindeki Wu Xing içerisindeki sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Hangisi ateş su ve toprakla birlikte Çin astrolojisinde kullanılan eski Çin öğretisindeki Wu Xing içerisindeki sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

Hangisi ateş su ve toprakla birlikte Çin astrolojisinde kullanılan eski Çin öğretisindeki Wu Xing içerisindeki sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Hangisi ateş su ve toprakla birlikte Çin astrolojisinde kullanılan eski Çin öğretisindeki Wu Xing içerisindeki sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

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