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Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

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