HaberlerMagazin HaberleriGeçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?
Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?
Giriş Tarihi:
06.07.2022
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğili ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?