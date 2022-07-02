Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ved Cedi Osman ile mutluluğa imza attı

Ebru Şahin, "Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Cedi ile çok özel bir yolculuğa 'evet' dedik. Çok ama çok mutluyum" dedi. Ünlü çift, Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.