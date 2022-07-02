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Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ved Cedi Osman ile mutluluğa imza attı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.07.2022
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Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin ved Cedi Osman ile mutluluğa imza attı

ATV’de reyting rekorları kıran Destan’ın yıldızı Ebru Şahin, 3 yıldır aşk yaşadığı milli basketbolcu Cedi Osman’la evlendi. Makedonya’da mutluluğa imza atan Akkız, “Hayatımın en mutlu günü” dedi.

ATV'deki Hercai ve Destan dizilerinde üne kavuşan Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı.

Ünlü çift, dün nikah masasına oturdu. Nikahta çiftin aileleri ve yakın dostları vardı. Makedonya'nın Ohrid şehrindeki törende çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Ebru Şahin, "Hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Cedi ile çok özel bir yolculuğa 'evet' dedik. Çok ama çok mutluyum" dedi. Ünlü çift, Makedonya'da birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın paylaşımları, binlerce beğeni aldı. Çift 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapacak.

SON TREND

Cedi'nin memleketi Makedonya'da olan ünlü çift, Ohrid Gölü'ndeki nikah töreninden önce sosyal medyada TT oldu. Hem Ebru'nun hem de Cedi'nin fanları, sosyal medyayı adeta salladı. Binlerce yorum alan çifte, herkes mutluluk diledi.

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