Giriş Tarihi:
01.07.2022
Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?