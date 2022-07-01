02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
ABONE OL
18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay’a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA