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1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
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1987’de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki,1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?

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