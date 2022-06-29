HaberlerMagazin Haberleri1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?
1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?
Giriş Tarihi:
29.06.2022
Güncelleme Tarihi: 29.06.2022
ABONE OL
1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki,1987'de bir grup erkeğin şaka amaçlı kendisini belediye başkanı adayı olarak göstermesinin ardından oyların üçte ikisini alan aday ülkenin seçilen ve görev yapan ilk kadın belediye başkanı olmuştur?