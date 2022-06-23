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İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....

İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarına yayın hayatına merhaba demeye hazırlanan İçimizdeki Ateş dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Kadrosunda; Ceren Benderlioğlu, Burak Sevinç, İpek Filiz Yazıcı ve Atagan Hoşgören gibi isimlerin yer aldığı dizi konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....

İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken İçimizdeki Ateş dizisi, bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Önemli isimleri kadrosunda bulunduran dizi için detayları haberimizde derledik. Peki, İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler...

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz.

Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

Atakan Hoşgören (Ege)

İpek Filiz Yazıcı (Hale)

Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman)

Gizem Arıkan (Bahar)

Burak Sevinç (Doğan)

Ceren Benderlioğlu (Tülin)

Bilgesu Kural (Banu)

Hazım Körmükçü (Tahsin)

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