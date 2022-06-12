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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2022
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Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...

Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk yayınlandığı günden itibaren dünyada milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan ve rekorlar kıran Güney Kore yapımı Squid Game’in 2 sezonu geliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...

Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'te vizyona girdiği günde bu yana dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan ve rekorları altı üst eden Squid Game dizisinin 2. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix açıkladı...

RESMEN DUYURDU: GELİYOR...

Netflix, Twitter hesabından paylaştığı video ile sevilen dizisi Squid Game'in 2. sezonunun geldiğini resmen duyurdu. Videoda dizideki ilk oyun olan 'Yeşil ışık – Kırmızı ışık' oyunundaki bebek bulunuyor.

Dizide birisi Squid Game'e katılmak isterse üzerinde yuvarlak, üçgen ve kare şekillerinin bulunduğu karttaki numarayı aramak zorunda. Dizinin 2. sezon duyurusu için Netflix, o kart temalı bir görsel paylaştı.

"2. SEZONA HAZIR OLUN"

O görselde şu ifadelere yer verildi: "Yakında, Gi-hun geri dönüyor. Gemi Aslanı da öyle. 2. sezona hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı tekrar görürseniz şaşırmayın. Ayrıca Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile tanışacaksınız."

SQUID GAME'İN KONUSU NE?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.

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