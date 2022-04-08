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Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...

Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Aziz bu akşam yayın akışında yer almıyor. Başrollerinde; Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...

Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Aziz dizinin yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Show TV yayın akışı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...

AZİZ BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aziz Dizisi bu akşam Show TV yayın akışı içerisinde yer almıyor. Saat 20:00'de Sahte Kabadayı, 21:45'te Üç Kağıtçı filmi ekrana gelecek. Aziz dizisinin Instagram hesabı üzerinden konu ile ilgili 'Önce Sağlık' başlıklı bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

20 haftadır, her Cuma Show TV ekranlarında yerini alan Aziz dizimize, sağlık sorunları nedeniyle 1 hafta ara vermekteyiz. Önümüzdeki hafta, yeni bölümümüzde buluşmak üzere…

Dizinin yeni bölümü 15 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Üç Kağıtçı

23:30 Aziz (Tekrar)

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