Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Aziz dizinin yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Show TV yayın akışı dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. İşte, Aziz dizisi bu akşam var mı, yok mu? Aziz dizisi neden yok, final mi yaptı? 8 Nisan Show TV yayın akışı...