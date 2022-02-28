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Ezgi Fındık sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Ezgi Fındık sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, son paylaşımıyla alay konusu oldu. Sürekli "Fotoğraflarımda oynama yok" diyen güzel fenomenin photoshop ile incelttiği bariz belli olan beli, tartışma yarattı. 923 bin takipçili Instagram hesabından bu kareyi paylaşan Ezgi Fındık, sosyal medyanın diline düştü.

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