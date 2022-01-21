Giriş Tarihi:
21.01.2022
Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan İstanbul Unkapanı'ndaki, kısaltması İMÇ olan ünlü çarşı 1960'lı yıllarda hangilerinin yeni bir alana ihtiyaç duymaları üzerine kurulmuştur?