Giriş Tarihi:
16.01.2022
Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
ABONE OL
Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan Evinde kaldığı arkadaşına şaka yapmak için 5 gün boyunca kedinin tuvaletini temizleyip arkadaşının kediyi kabız oldu diye veterinere götürmesine sebep olan kimdir?