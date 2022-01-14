Giriş Tarihi:
14.01.2022
Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?