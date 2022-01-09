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1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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1931’de Çin’in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçesiyle yasaklanan kitap hangisidir?

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