Giriş Tarihi:
09.01.2022
Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 16 Mayıs 1919'de Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal ilk kez nerede karaya ayak basmıştır?