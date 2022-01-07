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Haberler Magazin Haberleri 1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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1871’de ABD Ohio’da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

1871'de ABD Ohio'da bir cinayet davasında, maktülün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Valladigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan

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