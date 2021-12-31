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ABD'li Don Karkos. 2. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?
Giriş Tarihi:
31.12.2021
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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ABD'li Don Karkos. 2. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan ABD'li Don Karkos. 2. Dünya Savaşı'nda bir çatışmada kaybettiği sağ gözüyle görme yetisini 64 yıl sonra hangisi sonucu geri kazanmış ancak yaklaşık bir buçuk ay sonra ölmüştür?