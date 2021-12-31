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2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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2003’te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 2003'te kazanma şansı olmadığını düşündüğünden Oscar ödül törenine katılmayan, yerine ödülünü alan arkadaşı arayıp ödülü kazandığını söylediğinde uykusunu böldüğü için onu azarlayan kimdir?

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