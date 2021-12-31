01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
1975’te tek başına yazdığı makalede sürekli biz ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri ben şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA