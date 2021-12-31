HaberlerMagazin Haberleri1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
Giriş Tarihi:
31.12.2021
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir? ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yılbaşı özel bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan 1975'te tek başına yazdığı makalede sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzelmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?