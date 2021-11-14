Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Metin, Yargı'nın 9. bölümünde hareket geçiyor. Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. İşte, Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü?

Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, İnci'nin intikamını almak için Çınar'ın karşısına silahla çıkmıştı. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi.