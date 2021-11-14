14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü?

Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin’in babası öldü mü?

Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pazar günleri ekrana gelen Yargı’nın son bölümünde ortadan kaybolan Çınar, Ceylin’in babasını öldürdüğünü söyledi. Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, Çınar'ın karşısına çıkmış, ikilinin boğuşma sahnesinde nefesler tutulmuştu. İşte, Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü?

Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Metin, Yargı'nın 9. bölümünde hareket geçiyor. Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor. İşte, Yargı Zafer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı Ceylin'in babası öldü mü?

Kızının katilinin dışarda olduğu düşüncesiyle çıldıran Zafer, İnci'nin intikamını almak için Çınar'ın karşısına silahla çıkmıştı. İkilinin boğuşma görüntüleri ardından Çınar, babasının karşısına çıktı ve onun kendisini korumasını istedi.

Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Metin, Yargı'nın 9. bölümünde hareket geçiyor. Zafer'in cesedinin peşindeyken, arabanın Ilgaz'da olması onu iyice telaşlandırıyor.

Ancak Zafer'in cesedinin arabada olmadığını öğrenen Metin, bir erkek cesedinin bulunduğu anonsu gelince köşeye sıkışıyor. Cesedi bulunan kişinin Zafer olup olmadığı ilerleyen günlerde belli olacak.

ZAFER KARAKTERİ HAKKINDA

Zafer; Ceylin'in babasıdır. Balıkçılık yaparak hayatını kazanmaya çalışır. 6 yıl haksız yere suçlanarak hapse girmiş, mesleği olan gemi kaptanlığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir senedir özgürdür. İçinde mesleğini kaybetmenin verdiği gurur kırıklığı ve öfkeyi kimseye belli etmemeye çalışarak yaşar. Ceylin en gözde çocuğudur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA