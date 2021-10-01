Ünlü güzel Dilan Çiçek Deniz’in İngilizcesi alay konusu oldu! ‘İngilizce böyle zulüm görmedi’

NE KONUŞTUĞU ANLAŞILMADI

Şıklığıyla herkesin başını döndüren oyuncu, röportaj sırasında zayıf İngilizcesiyle sınıfta kaldı. Heyecandan ne dediği anlaşılmayan ve sadece kahkahalarıyla sohbeti sürdüren Dilan Çiçek'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu.