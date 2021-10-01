Ünlü güzel Dilan Çiçek Deniz’in İngilizcesi alay konusu oldu! ‘İngilizce böyle zulüm görmedi’
Kıpkırmızı elbisesi ile Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne adeta damga vuran tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına verdiği İngilizce röportajıyla gündeme oturdu. Festivalden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen tescilli güzel, dekolteli kırmızı elbisesiyle ilgi odağı oldu. Çicek'in İngilizce konuşması ise sosyal medyanın alay konusu oldu.
Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katılan tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz, yabancı medyaya İngilizce röportaj verdi.
Güzel oyuncu, pek iyi olmayan İngilizcesiyle takipçilerinden düşük not aldı. 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyanın diline düştü.
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen gün Özbekistan'da Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Oyuncu, dekolteli kırmızı elbisesiyle beğeni yağmuruna tutuldu.
Davette en çok konuşulan isimlerden olan Deniz, yabancı medyanın da büyük ilgisini çekti.
Gazeteciler, Hollywood yıldızı edasıyla festivalde parlayan oyuncuyla röportaj yapmak adeta için sıraya girdi. Güler yüzüyle objektif karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, gördüğü ilgi karşısında hayrete düştü.
NE KONUŞTUĞU ANLAŞILMADI
Şıklığıyla herkesin başını döndüren oyuncu, röportaj sırasında zayıf İngilizcesiyle sınıfta kaldı. Heyecandan ne dediği anlaşılmayan ve sadece kahkahalarıyla sohbeti sürdüren Dilan Çiçek'in görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Dilan Çiçek Deniz'i şu ifadelerle tiye aldı:
"SEVGİLİNDEN İNGİLİZCE ÖĞREN"
Takipçileri oyuncuya, İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan İngilizce öğrenmesi çağrısı yaptı.
"İNGİLİZCE İNGİLİZCE OLALI BÖYLE BİR ZULÜM GÖRMEDİ"
"İngilizce böyle zulüm görmedi yöresel İngilizce olmuş."
"İngilizce İngilizce olalı böyle bir zulüm görmedi. Montaj sanmıştım ama gerçekmiş."
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