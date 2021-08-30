Deniz Akkaya hakaretten yargılanacak

SOSYAL MEDYADAN ALENEN HAKARET

Akkaya, bu akımı eleştirenler için 'Gericilikte ısrar edenlere inat, geleceği bize getirmekte yaşasın transhümanizm diyelim mi?' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşım yaparak akımı kabul etmeyenlere 'gerici' ithamında bulundu. Eski manken programın sunucusu ve konukları için yine sosyal medya hesabından iddiaya göre '4 geri zekalı çıkmış konuşuyor' şeklinde sözler sarf etti.