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Kenan İmirzalıoğlu o iddialara yanıt verdi: Yanlış bilgi çabuk yayılıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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Kenan İmirzalıoğlu o iddialara yanıt verdi: Yanlış bilgi çabuk yayılıyor

Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir diziye başlayacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Kenan İmirzalıoğlu, herhangi bir dizi projesi ile ilgili anlaşma yapmadığını belirtti.

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yeni bir diziye başlayacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten İmirzalıoğlu, herhangi bir dizi projesi ile ilgili anlaşma yapmadığını belirtti.

Ünlü oyuncu, "Maalesef yanlış bilgi çabuk yayılıyor. Bu tür konuşmalara itibar etmeyiniz" dedi.

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