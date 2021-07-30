Süreyya Yalçın'dan 3 milyonluk şov! Üzerinde servet taşıdı

ABD'deki gösterişli hayatıyla bilinen Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta eşi Ozan Baran'la birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. 46 bavulla Bodrum'a ayak basan sosyetik güzelin bagaj işlemleri 2 saat sürmüştü. Her sene geldiği Bodrum'da lüks yaşantısıyla manşet olan Yalçın, önceki akşam eğlenmek için Yalıkavak'taki bir mekandaydı.

ÜZERİNDE SERVET TAŞIDI

Verdiği kilolarla dikkat çeken Yalçın'ın, kollarındaki mücevherler görenlerin gözlerini kamaştırdı. Taktığı 39 bin euro ve 49 bin euro'luk iki Bvlgari bilekliğin yanına 27 bin 800 euro'luk ve 4 bin euro'luk Van Cleef & Arpels bileklikleri de ekleyen Yalçın tek kolundaki mücevherlerin değeri yaklaşık 1 milyon 170 bin liraydı. Öbür koluna da 100 bin dolara pırlantalarla kaplattığı iddia edilen Apple Watch akıllı saatini takan Yalçın'ın diğer takılarıyla birlikte üzerinde 3 milyon taşıdığı tahmin edildi.

37 yaşındaki sosyetik güzelin bu halini görenler, şaştı kaldı. Süreyya Yalçın kolunu kaplayan takılarıyla böyle poz verdi.

Abartılı şıklığı seven Yalçın, bir dönem kırılan bacağına takılan alçıyı da pırlanta taşlarla süsletmişti.