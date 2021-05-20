Hadise'den şoke eden açıklama! Vergi tartışmalarının ardından...

Önceki gün Belçika'daki MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına katılan Hadise, canlı yayında şok bir itirafta bulundu. 2009'da Türkiye adına Eurovision'a katılıp dördüncü olan popçu, o dönemi şöyle anlattı: "Zor bir dönemdi, çok çalıştım ve bazı eleştiriler de almıştım. Ayrıca yarışma sırasında hastalandım. Uçuğum vardı ve yüzüm kesiklerle kaplıydı. Gerçekten acı çektim." Tüm bunlara rağmen yeniden aynı yarışmaya katılmak istediğini söyleyen Hadise'nin hayalinde ise bu kez doğup büyüdüğü Belçika adına yarışmak var!