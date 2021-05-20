Hadise'den şoke eden açıklama! Vergi tartışmalarının ardından...
Yıllardır Türkiye’de kazandıklarının vergisini doğup büyüdüğü Belçika’ya ödediği konuşulan Hadise’den şoke eden açıklama geldi. 2009’da Türkiye adına Eurovision’a katılan popçu, katıldığı radyo programında aynı yarışmada Belçika’yı temsil etmek istediğini söyledi.
Önceki gün Belçika'daki MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına katılan Hadise, canlı yayında şok bir itirafta bulundu. 2009'da Türkiye adına Eurovision'a katılıp dördüncü olan popçu, o dönemi şöyle anlattı: "Zor bir dönemdi, çok çalıştım ve bazı eleştiriler de almıştım. Ayrıca yarışma sırasında hastalandım. Uçuğum vardı ve yüzüm kesiklerle kaplıydı. Gerçekten acı çektim." Tüm bunlara rağmen yeniden aynı yarışmaya katılmak istediğini söyleyen Hadise'nin hayalinde ise bu kez doğup büyüdüğü Belçika adına yarışmak var!
TEKLİF BEKLİYOR
Ünlü popçu, bu isteğini "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama bana hiç sorulmadı" diyerek dile getirdi. Hadise'nin sosyal medyada eleştirilen bu açıklaması ise yıllar önce hakkında çıkan "Türkiye'de kazanıyor, vergisini doğup büyüdüğü Belçika'ya ödüyor" haberlerini getirdi. Popçu, her ne kadar milyonlarca TL'lik kazancının vergisini ülkemize ödediğini iddia etse de ablası Hülya Açıkgöz, Hadise'yi şöyle eleştirmişti:
ABLA DOĞRULAMIŞTI
"Milyonları olanlar göstersin ne kadar vergi ödemişler acaba? Vergiden bile çalan herkesten çalmayı da bilir." Yine popçunun menajeri de "Hadise çifte vatandaş. Şirketi de Belçika'da, vergisini orada ödüyor. Bu durum Hadise'yi vatan haini yapmaz!" diyerek vergi iddialarını doğrulamıştı.
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