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Usta tiyatrocu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta tiyatrocu , bugün son yolculuğuna uğurlandı. Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Usta tiyatrocu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 89 yaşındaki usta sanatçı için 'nde tören düzenlendi.

Keskin'in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Erol Keskin'in eşi , kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı.

Namazın ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, restorasyon çalışmalarının ardından Teşvikiye Camii'nde 3 yıl sonra ilk kez cenaze töreni düzenlenmiş oldu.

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