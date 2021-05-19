Usta tiyatrocu Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden usta tiyatrocu Erol Keskin, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hayatını kaybeden 89 yaşındaki usta sanatçı Erol Keskin için Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Keskin'in cenazesi, buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Erol Keskin'in eşi Suna Keskin, kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı.
Namazın ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, restorasyon çalışmalarının ardından Teşvikiye Camii'nde 3 yıl sonra ilk kez cenaze töreni düzenlenmiş oldu.
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