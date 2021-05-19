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Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşine vasiyetname imzalattı! Her şeyini alacak

'ye yerleşen , oturum izni alabilmek için kendisinden 48 yaş büyük olan ile evlenmişti. Miraloğlu, eşine şimdi de vasiyetname imzalattı. 82 yaşındaki ABD’linin tüm serveti Meltem’e kalacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.05.2021
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Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşine vasiyetname imzalattı! Her şeyini alacak

2019'da kendisinden 48 yaş büyük isimli zengin bir 'li ile evlenen oyuncu , eşi tarafından evden kovulmuştu.

Aylar sonra evine dönen 34 yaşındaki Meltem, eşine vasiyet anlaşması yaptırdı.

Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını ünlü oyuncuya bıraktı. Buna göre ABD'ye zengin olmak için giden Meltem'e eşi öldükten sonra kalacaklar şöyle:

"Oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para, değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar.

Bu arada Patrick Grady, kendisini Meltem'le evlendiği için reddeden oğluna ise vasiyetinde tek kuruş bırakmadı.

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