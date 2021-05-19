Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşine vasiyetname imzalattı! Her şeyini alacak

"Oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para, değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar.