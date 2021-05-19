Meltem Miraloğlu 48 yaş büyük eşine vasiyetname imzalattı! Her şeyini alacak
ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, oturum izni alabilmek için kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick Grady ile evlenmişti. Miraloğlu, eşine şimdi de vasiyetname imzalattı. 82 yaşındaki ABD’linin tüm serveti Meltem’e kalacak.
2019'da kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, eşi tarafından evden kovulmuştu.
Aylar sonra evine dönen 34 yaşındaki Meltem, eşine vasiyet anlaşması yaptırdı.
Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını ünlü oyuncuya bıraktı. Buna göre ABD'ye zengin olmak için giden Meltem'e eşi öldükten sonra kalacaklar şöyle:
"Oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para, değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hezeyanlar yel oldu aktı, o da gidiyor! EDHO'da kafaları karıştıran ayrılık! Bu kez ters köşe...
- 5.000 TL hibe ne zaman verilecek? Esnafa hibe destek başvurusu nereden, nasıl yapılır? E-Devlet başvuru...
- 19 Mayıs kapanma, sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs Çarşamba sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları! Anlamlı, farklı en güzel Atatürk görselli 19 Mayıs mesajları...
- Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor! Bazı istisnalar var! Emlak vergisi ödemeleri için...
- Hareketlenme başladı, rekor tazeledi! Bankaların adımı gecikmedi! 25.000 ve 50.000 32 günlük mevduat faizi...
- ŞOK çarşamba indirimleri dikkat çekiyor! 19 Mayıs 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- 27. Dönem POMEM fiziki yeterlilik sınavı ne zaman? POMEM spor ve parkur mülakatları hangi tarihte yapılacak?
- 1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...
- 19 Mayıs 1919 şiirleri: 1, 2, 3, 4 kıtalık 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili şiirler
- ATA AÖF final sınav tarihleri ne zaman? 2021 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı online mı?
- Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...