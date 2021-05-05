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166 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Mica Ertegün sözünü tuttu

Merhum ’ün eşi , sözünü tuttu. 2017’de ’daki evine 13 milyon dolarlık teklif alan , ‘113 milyon dolar da verseler satmam. Bu ev, Ahmet’in hatırası’ demişti. Mica Ertegün, şimdi de denize nazır eve 166 milyon TL ödemeye hazır olan bir iş adamını hiç düşünmeden reddetti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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166 milyon TL'yi elinin tersiyle itti! Mica Ertegün sözünü tuttu

ABD'de kurduğu adlı plak şirketi ile 50 yıl boyunca dünya müziğini yönlendiren merhum 'ün, 'da dünyanın en ünlü devlet adamlarını, starlarını ağırladığı dillere destan evinin 2017'de 13 milyon dolara satıldığı iddia edilmişti.

ise iddiaları "13 değil, 113 milyon dolar da verseler yine satmam" diyerek yalanlamıştı.

Dediğini de yaptı. , bir iş adamının evine verdiği 20 milyon dolarlık teklifi reddetti.

Son dönemde Bodrum'da artan emlak fiyatları, bölgenin simge yapılarından olan bu denize nazır evin de fiyatını 4 yıl içerisinde 6 milyon dolar artırdı.

Konuşulanlara göre Bodrum müdavimi olan bir Rus iş adamı, yıllarca evin bomboş durduğunu fark edince Ertegün'ün bu çok ünlü evine talip oldu.

TAPUSU YEĞENİNDE
Yıllardır evin bakımıyla ilgilenen yardımcılar aracılığıyla Mica Hanım'a ulaşan Rus iş adamı, ev için tam 20 milyon dolar teklif etti.

Ancak evde birçok hatırası olan ve en önemlisi evin Ahmet Ertegün'den kendisine hatıra olduğunu söyleyen Mica Ertegün, "Burası satılık değil" yanıtı vererek 20 milyon dolar yani yaklaşık 108 milyon TL'yi elinin tersiyle etti.

Bundan dört yıl önce evine verilen 13 milyon dolarlık yani 108 milyon TL'lik teklifi hiç düşünmeden geri çeviren Mica Hanım, şimdi de "Hatıralarımız, 166 milyon TL'den daha değerli" mesajı verdi.

Bu arada Ahmet Ertegün; 'den 'a, 'dan 'e kadar pek çok ünlü dostunu ağırladığı Bodrum'daki evini, ölmeden önce yeğeni 'ün üzerine yaptı.

Ahmet Ertegün, tapusu yeğen Leyla Ertegün'de olan evin kullanım hakkını ölünceye kadar Mica Ertegün'e bıraktı ve bu evin satılmamasını ikisine de vasiyet etti.

BODRUM'UN SİMGELERİNDEN
Ahmet Ertegün, bir röportajında 60 bin dolara aldığını söylediği evine Mica Hanım ile her yaz üç-dört haftalığına gelir, bütün dünyadan dostlarını da davet ederdi.

Ertegün'lerin, Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzde 100 Türk malıyla yapılıp donatılan evi, mimar Turgut Cansever tarafından tasarlandı.

Eskiden Salih Efendi Konağı olan ev, 1973'te yazlık konuta dönüştürüldü.

Ahmet Ertegün, babasının görevi dolayısıyla İsviçre, Paris, Londra ve Washington'da eğitim gördü.

1947 yılında dişçisinden 10 bin dolar alarak kurduğu Atlantic Records'u dünyanın en önemli müzik şirketleri arasına sokmayı başardı.

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