29 Nisan 2021, Perşembe
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Mustafa Sandal harekete geçti: Emina Jahovic'e nafaka hamlesi!

'dan nafaka hamlesi! Aylık 25 bin TL’lik nafakayı ödemediği için ’le karşı karşıya gelen Mustafa Sandal’dan yeni hamle… Ekonomik krizde olduğunu söyleyen Musti, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.04.2021
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Mustafa Sandal harekete geçti: Emina Jahovic'e nafaka hamlesi!
, 2018'de boşandığı 'a "Nafakamı ödemiyor" diyerek açtığı davayla gündem olmuştu. Musti'nin aylık 25 bin TL'lik nafakayı uzun zamandır ödemediğini iddia eden Sırp şarkıcı, ünlü popçuyu iki oğluyla da ilgilenmemekle suçlamıştı.

Musti'nin de bunun üzerine çocukların velayetini almak için dava açacağı iddia edilmişti.



Ancak Mustafa Sandal, geri adım atıp davasından vazgeçti. Musti, şimdi ise yeni bir davayla eşinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir çalışmadığını söyleyen Musti, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak. Emina Jahovic'in ise bu teklifi sıcak bakmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.




SULAR DURULMAK BİLMİYOR
Geçtiğimiz günlerde Musti için "İyi bir baba" diyen Emina, bu yeni gelişmeyle yine öfkeleneceğe benziyor.

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