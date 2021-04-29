Mustafa Sandal harekete geçti: Emina Jahovic'e nafaka hamlesi!

Ancak Mustafa Sandal, geri adım atıp davasından vazgeçti. Musti, şimdi ise yeni bir davayla eşinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir çalışmadığını söyleyen Musti, 25 bin TL'lik nafakanın 10 bin TL'ye düşürülmesi talebinde bulunacak. Emina Jahovic'in ise bu teklifi sıcak bakmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.