16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Diş hekiminden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Brad Pitt herkesi şaşırttı

Diş hekiminden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Brad Pitt herkesi şaşırttı

, 'teki bir tıp merkezini tekerlekli sandalye ile terk ederken görüntülendi. Siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'e koruması eşlik etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.04.2021
ABONE OL
Diş hekiminden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Brad Pitt herkesi şaşırttı

yıldızı , çarşamba 'nin eyaletinde bulunan şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken görüntülendi.

Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, ünlü oyuncunun önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve yalnızca dişçiye gittiğini belirtti.

Siyah bir kapüşonlu ve gri pantolon giydiği görülen Pitt'e koruması eşlik etti.

Kısa süre önce Pitt'in, Harrison Ford, Halle Berry ve Reese Witherspoon'la birlikte 25 Nisan'da düzenlenecek Akademi Ödülleri törenini sunacak ekipte yer aldığı duyurulmuştu. Bu yüzden ünlü aktör muhtemelen tören öncesinde görünüşünü mükemmelleştirmek istiyor.

Öte yandan Pitt halihazırda 2016'da ayrıldığı eski eşi 'yle karşı karşıya olduğu hukuki süreçle de sık sık gündeme geliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA