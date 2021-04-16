Diş hekiminden tekerlekli sandalyeyle çıktı! Brad Pitt herkesi şaşırttı

Hollywood yıldızı Brad Pitt, çarşamba ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Beverly Hills şehrinde bir tıp merkezinden tekerlekli sandalyeyle çıkarken görüntülendi.

Page Six'e konuşan kaynaklardan biri, ünlü oyuncunun önemli bir sağlık sıkıntısının olmadığını ve yalnızca dişçiye gittiğini belirtti.