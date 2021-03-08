Yasemin Şefik: Şaka yapmayacaksak neden arkadaşız?

Neler yaptınız Pandemide?

Evden yayın yaptım. Yeni projeler yazdım. Bazen çok uzun süre arka arkaya diziler izledim. Herkesin yaptığı şeyler aslında. Çok yemek yedim. Yemek yapmayı öğrendim.

Yeni projelerden bahsedelim mi?

Sahneye çıkıp stand-up yapamadığım için içeriklerimi podcaste çevirdim. 8 bölümlük bir sitcom stand up dizi hazırladım. BKM ile görüştüm, çok beğendiler. Önümüzdeki aylarda yayında olacak. Aradan bir yıl geçti yazalı. Yeni kitap da geliyor, Kıssadan Hisli.

Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?

'Basında ben' diye bir şey yapıyorum ben. Magazin haberlerindeki fotoğraflara kendi kafamı yapıştırıyorum ve sosyal medyada paylaşıyorum. "Neden böyle fotoğraflar paylaşıyorsun?" diyorlar. Montaj ya, eğlence işte. Jennifer Lopez'in giydiği saçma bir kıyafetin üzerine de montajlamıştım kafamı. "Çok ayıp, neden yapıyorsun?" diye saçma bir yorum da yemiştim. Kötü yorumlar da alıyorum. İnsanlar mutsuz olduklarında kimsenin mutlu olmasını istemiyor galiba.

Hayatınızdaki en büyük hatanız nedir?

40 insan yılı yaşındayım. Düşününce çok hatam var. Ama en büyük hata olarak düşünmüyorum. 20'li yaşlarda öyle düşünmüyordum tabii. Küçük şeylere takılıyordum. Ama sonradan anladım ki insan üzmek, birinin bu gece uyuyamamasına sebep olmak hatadır.