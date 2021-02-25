Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı gibi pek çok sorunun da yanıtını araştırıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Esra Dermancıoğlu...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova Behice'nin ölüp ölmeyeceği dizinin hayranları tarafından sorgulanırken yayımlanan son fragmanda Behice'nin uçurumun kenarında intihar ettiği görülüyor…