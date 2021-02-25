Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Esra Dermancıoğlu...
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da beklenen sona adımlar kaldı. Esra Dermancıoğlu'nun hayat verdiği "Behice" karakterinin akıbeti merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Esra Dermancıoğlu...
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı gibi pek çok sorunun da yanıtını araştırıyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Behice yakalanacak mı? Esra Dermancıoğlu...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BEHİCE ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova Behice'nin ölüp ölmeyeceği dizinin hayranları tarafından sorgulanırken yayımlanan son fragmanda Behice'nin uçurumun kenarında intihar ettiği görülüyor…
BEHİCE ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı yayınlanacak yeni bölümle birlikte belli olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden iyidir!"
ZÜLEYHA HÜNKAR'IN KANINI YERDE BIRAKMAYACAK! BEHİCE'NİN SONU MU GELDİ?
İstanbul'dan gelen belgelerle şehir kulübünde Behice'nin üzerine yürüyen Züleyha, Müjgan'dan büyük tepki alacaktır. Halasına kızgın ve kırgın olsa da, Züleyha'nın ona hakaret ettiğini düşünüp tepki gösteren Müjgan, eline tutuşturulan dosya ile hayatının şokunu yaşayacaktır!
Behice ise bir an önce İstanbul'a kaçabilmek için, kulüpten çıkar! Artık Müjgan da yanında olmayınca, panikleyecek ve arkasında pek çok iz bırakacaktır!
FEKELİ VE DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNDE!
Müjgan, Züleyha'nın verdiği dosya ile yıkılıp, kendini yine Fikret'in kollarında teselli olurken bulacaktır. O, öğrendikleri ile halasının gerçekten Hünkar'ı öldürüp öldürmediğini düşünürken, tüm Çukurova ise dört bir yandan Behice'nin peşine düşecektir! Züleyha, Demir'in fevri davranacağını düşündüğü için durumdan Fekeli'yi haberdar eder. Ancak kulüpte olan biteni gören Şermin de koşarak Demir'e gidecektir! Yıllarca birbirleri ile düşmanlık eden Fekeli ve Demir bir kez daha Hünkar için aynı amaca koşacaklar! İkisi de Behice'yi bulup katil olduğunu itiraf ettirmek için yollara düşerler ama farklı yollar seçecektirler.
FİKRET, FEKELİ'YE ADNAN YAMAN'I OĞLU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR
Hünkar'ın intikamını almak için işbirliği yapan, kayıp yarının ardından sükunet içinde ilişkilerine devam eden Fekeli ve Demir'i yeniden karşı karşıya getirecek bilgi Fikret'in itirafı olacaktır. Fikret, her ne kadar Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezar taşını kırdığını söylese de Fekeli'nin bu söylediğine inanmamasının arkasındaki tek gerçek: Fikret'in Adnan Yaman'ın oğlu olduğudur! Fikret, Adnan Yaman'ın çocuğu, Demir'in ise kardeşi olduğunu, Fekeli'ye itiraf edecektir! Ve bu itiraf Çukurova'da barış rüzgârının uzun sürmeyeceğinin habercisidir!