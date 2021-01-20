20 Ocak 2021, Çarşamba
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Sıla'dan boşanan Hazer Amani'den şaşırtan dövme!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında nikah masasına oturan ve , dün görülen mahkeme ile tek celsede boşandı. Mahkeme çıkışında 'Söyleyecek bir şey yok' diyen Amani'nin boşanma sonrası yaptırdığı dövme ise şoke etti.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Sıla'dan boşanan Hazer Amani'den şaşırtan dövme!

Ocak 2020'de nikah masasına oturan Sıla- Hazer Amani çifti 10 ayda ayrılmış, önceki gün de anlaşmalı olarak tel celsede boşanmışlardı. Mahkeme çıkışında "Söyleyecek bir şey yok" diyen Hazer Amani dün manidar bir dövme yaptırdı.

BEN SANA HİÇBİR ŞEY DEĞİLİM

Amani, Cemal Süreya'nın bir şiirinden aldığı şu dizeleri koluna yazdırdı:

"Baktım sana kızgın değilim. Kırgın değilim. Dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim."

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Sıla-Hazer Amani çifti geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yaparak boşanacaklarını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir" ifadeleri kullanılmıştı.

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