Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kerem Dürüst serbest bırakıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan ihbar üzerine, tanınan iş insanı Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi.

Dürüst'ün evinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, para ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Dürüst, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dürüst, evde bir miktar uyuşturucu olduğunu ancak kendisinin uyuşturucu madde ticareti yapmadığını savundu.

Dürüst'ün avukatı Engin İlgün de soruşturma devam ettiği için daha sonra yazılı açıklama yapacaklarını, adli sürecin devam ettiğini belirtti.