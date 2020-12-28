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Melis Tüzüngüç uzun sürenin ardından setlere döndü

Son olarak Atv'de yayınlanan dizisi ile ekrana gelen , uzun sürenin ardından setlere geri döndü. Eğitimi nedeniyle bir süre ekrandan uzak kalan oyuncu, beyazperdeyle sektöre geri döndü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Melis Tüzüngüç uzun sürenin ardından setlere döndü

Kanatsız Kuşlar dizisinin ardından uzun süredir ekrandan uzak olan Melis Tüzüngüç, 'Aşkın Gönül Yazısı' filmiyle, setlere döndü.

Eğitimi nedeniyle bir süre ekrandan uzak kalan oyuncu, beyazperdeyle sektöre dönmesinin kendisi için mutluluk yarattığını söyledi. Tüzüngüç, çekimlerine İstanbul'da başlanan projede başrolü Sebahat Kumaş'la paylaşıyor.

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