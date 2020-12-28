Melis Tüzüngüç uzun sürenin ardından setlere döndü
Son olarak Atv'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisi ile ekrana gelen Melis Tüzüngüç, uzun sürenin ardından setlere geri döndü. Eğitimi nedeniyle bir süre ekrandan uzak kalan oyuncu, beyazperdeyle sektöre geri döndü.
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Kanatsız Kuşlar dizisinin ardından uzun süredir ekrandan uzak olan Melis Tüzüngüç, 'Aşkın Gönül Yazısı' filmiyle, setlere döndü.
Eğitimi nedeniyle bir süre ekrandan uzak kalan oyuncu, beyazperdeyle sektöre dönmesinin kendisi için mutluluk yarattığını söyledi. Tüzüngüç, çekimlerine İstanbul'da başlanan projede başrolü Sebahat Kumaş'la paylaşıyor.