15 yıldır devam eden mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çifti olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, birkaç aydır kriz yaşıyordu. Kasabalı, belgesel için sık sık İstanbul dışına giderken güzel oyuncu da her fırsatı yakın dostlarıyla değerlendirdi.

Aylardır sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncu çift, evliliklerindeki krizi birkaç gün önce çözdü. Aile büyüklerinin araya girmesiyle sorunlarını çözen Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın barışması, herkesi sevindirdi.

Ünlü çift, dün Avcı'nın annesinin yaş gününde uzun süre sonra birlikte fotoğraf paylaştı.

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları var.