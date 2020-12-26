Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı yeniden bir arada! Evliliklerindeki krizi atlattılar
15 yıllık evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, evliliklerindeki krizi atlattı. Birkaç aydır devam eden kriz, aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu. Çift birkaç gün önce aynı çatı altındaki mutlu günlerine döndü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
15 yıldır devam eden mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çifti olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, birkaç aydır kriz yaşıyordu. Kasabalı, belgesel için sık sık İstanbul dışına giderken güzel oyuncu da her fırsatı yakın dostlarıyla değerlendirdi.
Aylardır sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncu çift, evliliklerindeki krizi birkaç gün önce çözdü. Aile büyüklerinin araya girmesiyle sorunlarını çözen Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın barışması, herkesi sevindirdi.
Ünlü çift, dün Avcı'nın annesinin yaş gününde uzun süre sonra birlikte fotoğraf paylaştı.
Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları var.