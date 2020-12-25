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Engin Nurşani hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele eden ve müzik kariyerine ara vermek zorunda kalan Nurşani, 36 yaşında yaşama veda etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Engin Nurşani hayatını kaybetti

Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz." dedi.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı.

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