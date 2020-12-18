18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hercai’den kırılması zor rekor!

Hercai’den kırılması zor rekor!

Yayınlandığı ilk günden itibaren atv’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercia’nin ilk bölümü Youtube’ta “30 milyon izlenme” yi geçerek kırılması zor bir rekora daha imza attı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve daha önce de YouTube’ta “En Hızlı 1 Milyon ve 2 Milyon Aboneye Ulaşan Kanal” olan dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Hercai’den kırılması zor rekor!

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercia'nin ilk bölümü Youtube'ta "30 milyon izlenme" yi geçerek kırılması zor bir rekora daha imza attı. Daha önce de YouTube'ta "En Hızlı 1 Milyon ve 2 Milyon Aboneye Ulaşan Kanal" olan Hercai dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

DİJİTAL DÜNYADA DA HIZ KESMİYOR

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan Hercai, yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.

Hercai 52. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yeni bölüm fragmanı izle HERCAİ 52. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Hercai 51. bölüm izle! | Hercai yeni bölüm izle HERCAİ 51. BÖLÜM İZLE! | HERCAİ YENİ BÖLÜM İZLE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA