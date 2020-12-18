Hercai’den kırılması zor rekor!

Atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercia'nin ilk bölümü Youtube'ta "30 milyon izlenme" yi geçerek kırılması zor bir rekora daha imza attı. Daha önce de YouTube'ta "En Hızlı 1 Milyon ve 2 Milyon Aboneye Ulaşan Kanal" olan Hercai dünyanın dört bir köşesinden ilgiyle karşılanıyor.

DİJİTAL DÜNYADA DA HIZ KESMİYOR

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai televizyonda olduğu kadar dijital dünyada da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Her hafta sosyal medyayı sallayan Hercai, yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.