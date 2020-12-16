İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı davasında önemli gelişme!

Sanatçı İbrahim Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı ile şoförü Hakan Çalışkan'ın içinde bulunduğu arabaya 2011 yılında düzenlenen silahlı saldırı davası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görüldü. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada "Kasten öldürmeye teşebbüs etmeye azmettirme" suçundan 26 yıldan 40 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Abdullah Uçmak, "Bir kadının vurulmasından sorumlu olarak yargılanmak bana göre aşağılayıcı bir durumdur. Benim hiçbir zaman bir kadına veya çocuğa ateş etmeyeceğimi dosyanın asıl müştekisi olan türkücü de gayet bilir" dedi. Uçmak ayrıca ceza aldığı dosyanın her aşamasında FETÖ mensupları tarafından yargılandığını belirterek, yeniden yargılanmayı da talep etti.

