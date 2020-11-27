Bir Zamanlar Çukurova'da Behice'nin basın toplantısı olay oldu! Behice Züleyha'yı suçladı

ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle geceye damga vurdu. Behice'nin basın toplantısı Çukurova'da herkesi şaşkına çevirdi.

"SALDIRININ AZMETTİRİCİSİ ZÜLEYHA..."

Kendisini aklamak için basın karşısına çıkan Behice, Züleyha'yı suçladı.

Planladığı oyunu büründüğü masum rolüyle devreye sokan Behice, "Saldırıdan bir gün evvel merhum Hünkar Yaman'ın gelini Züleyha tam burada bana alenen ve haksızca bir suçlama yapmıştır. Elinde bir tane delil olmadan beni Hünkar Yaman'ı katletmekle suçlamıştır. Beni bütün Çukurova ve herkese hedef göstermiştir. Ve maalesef bu da onu saldırının azmettiricisi yapıyor. Eşkâlini verdiğim 3 kişi bana saldırırken, "Hünkar Yaman'ın kanı yerde kalmayacak, bunu canınla ödeyeceksin" diye bağırıyorlardı. Böyle bir şeyi hak etmedim." dedi.

"ONU AFFEDİYORUM AMA..."

Behice, Züleyha'nın çocukları üzerinden kendisini 'masum kadın' olarak göstermeye devam etti.

Züleyha Yaman'ı affettiğini ve mahkemeye gitmeyeceğini belirten Behice, "Ben vicdanlı bir kadınım. Asla o küçücük çocukları annesiz bırakmam. Bu yüzden hepinizin önünde Züleyha Yaman'ı affediyorum. Çünkü çocuklar masumdur. Bir anneyi çocuklarından ayırmak, olamaz vicdanım el vermez. Her hangi bir hukuki süreç de başlatmayacağım ama onu Allah'a havale ediyorum. Ahirette bunun cezasını çekecektir. Çukurova'nın sizin vicdanınıza sığınıyorum" sözleriyle basın toplantısını soru almadan sonlandırdı.

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