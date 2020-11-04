04 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

'in 'a uyguladığı şiddet bir anda 'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen Deniz Bulutsuz, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. "Dava süreci devam ediyor. Konuşmayacağım" açıklamasını yaptı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
ABONE OL
Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takıldı.

Bir grup arkadaşıyla buluşan Bulutsuz, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" demekle yetindi. Yaşanan şiddet olayından sonra kayıplara karışan Bulutsuz, görüntülendiğini fark ettikten sonra koşar adım mekanın iç tarafına girdi. Kısa bir süre içeride kalan Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte mekanı terk etti.

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

Güven hakkında 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından üç yıl sekiz aydan 13.5 yıla kadar hapis istenmişti.

Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

TARZINI DEĞİŞTİRDİ
Bulutsuz'un arkadaşları, "Deniz Hanım konuşmak istemiyor" diyerek çekim yapılmasına engel olmaya çalıştı. Giyim tarzı ve kısa saçıyla dikkat çeken Deniz Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nın ara sokaklarında kısa sürede gözden kayboldu...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA