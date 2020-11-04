Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı
Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet bir anda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ozan Güven'den dayak yediği iddia edilen Deniz Bulutsuz, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı. "Dava süreci devam ediyor. Konuşmayacağım" açıklamasını yaptı.
Oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takıldı.
Bir grup arkadaşıyla buluşan Bulutsuz, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" demekle yetindi. Yaşanan şiddet olayından sonra kayıplara karışan Bulutsuz, görüntülendiğini fark ettikten sonra koşar adım mekanın iç tarafına girdi. Kısa bir süre içeride kalan Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte mekanı terk etti.
Güven hakkında 'hakaret', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından üç yıl sekiz aydan 13.5 yıla kadar hapis istenmişti.
TARZINI DEĞİŞTİRDİ
Bulutsuz'un arkadaşları, "Deniz Hanım konuşmak istemiyor" diyerek çekim yapılmasına engel olmaya çalıştı. Giyim tarzı ve kısa saçıyla dikkat çeken Deniz Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nın ara sokaklarında kısa sürede gözden kayboldu...