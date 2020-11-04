Ozan Güven tarafından darp edilmişti! Deniz Bulutsuz ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz, aylar sonra ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin objektifine takıldı.

Bir grup arkadaşıyla buluşan Bulutsuz, kendisine yöneltilen sorular karşısında "Dava süreci devam ediyor, konuşmayacağım" demekle yetindi. Yaşanan şiddet olayından sonra kayıplara karışan Bulutsuz, görüntülendiğini fark ettikten sonra koşar adım mekanın iç tarafına girdi. Kısa bir süre içeride kalan Bulutsuz, arkadaşlarıyla birlikte mekanı terk etti.