15 gün sonra Müge Anlı’da bulunan Yaşar Bayka ve ailesine yardım yağdı

Eşine kızdı, çocuklarını tedavi ettirmek isterken Kütahya'dan kayıplara karıştı! 42 yaşındaki Yaşar Bayka 15 gün sonra Müge Anlı ve ekibi sayesinde bulundu. Çocukluk arkadaşının evinde misafir olan Yaşar Bey, İstanbul Üsküdar'da ortaya çıktı. Atv canlı yayınında kavuşan ailenin mutluluğu izleyicileri gülümsetirken, Yaşar Bayka'nın, skolyoz hastası çocuklarının tedavisini yaptıramadığı ve ekonomik zorlukların üstesinden gelemediği için ortadan kaybolduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ ÜSTLENİLDİ

Omurgaları ile ilgili sağlık sorunu yaşayan ve tedavi ettirme şansı olmayan aileye canlı yayında güzel haberler geldi. Sakarya Üniv. Tıp Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Ceylan, yayına bağlanarak, "Çocukların durumunu değerlendirip tedavi sürecine başlayabiliriz ücretsiz olarak." açıklamasında bulundu. Müge Anlı canlı yayında diğer tüm vatandaşlarımıza yaptığımız gibi Bayka ailesine de yardımda bulunan Doç. Dr. Davut Ceylan'a teşekkürlerini iletti.

AİLENİN KREDİ BORCU ÖDENDİ

Bursa Kapalı Çarşı esnaflarından Serkan Tuğra Çağlar ise rahmetli babası Mahmut Çağlar adına ailenin kredi borcunu ödemek istediğini ifade etti.

Müge Anlı da çocukların eğitim süreci için tablet ihtiyacını karşılayacağını da belirtti.

Son olarak Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer de Müge Anlı canlı yayınını arayarak aileye yardımcı olacaklarını ifade etti.

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