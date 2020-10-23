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Hande Ataizi'den Dinç Aydoğdu paylaşımına beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan , sevgilisi ile yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ataizi’nin paylaşımına beğeni yağdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Hande Ataizi'den Dinç Aydoğdu paylaşımına beğeni yağdı

Oyuncu Hande Ataizi, bir spor salonunda tanışıp ilişki yaşamaya başladığı Dinç Aydoğdu ile aşk pozlarını Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Son olarak sevgilisiyle romantik pozunu paylaşan Ataizi, fotoğrafa "Robinson ve ben" notunu düştü.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine girecek olan ikili, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemişti.

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