Fenomen Sinem Umaş cezaevine girdi
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla Sinem Umaş hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Kararı ihlal eden Umaş hakkında işlem başlatıldı. 3 gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, cezasını çekmek için emniyete teslim oldu.
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Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, fenomen Sinem Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek iki ay tedbir kararı aldırdı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak cezasını çekmek için teslim olduğunu duyurdu.
CEZAEVİNE GİRDİ
"Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyen Umaş, paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Yaklaşık 1 buçuk yıldır tehdit edildiğini ve sürekli evinin drone ile gözetlendiğini söyleyen Umaş, "Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.
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