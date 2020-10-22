Ermeni basını Serdar Ortaç'a saldırdı! Skandal habere imza atıldı

"Bunlar bebekleri öldürmüş adamlar. Ermenistan'ı yönetenler ruh hastası!" şeklindeki çıkışıyla adından söz ettiren Serdar Ortaç'la ilgili Ermenistan Kamu Radyosu skandal bir habere imza attı.

SERDAR ORTAÇ'IN FOTOĞRAFINI KULLANDILAR

11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı bir haber yayımlandı. 27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Azerbaycan'a desteğini açıklamıştı. "Ermenistan, yıllardır Azerbaycan topraklarını utanmadan işgal etmiş durumda" diyen Ortaç, dünyanın buna ses çıkarmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başkan Erdoğan'ın bu işgale artık yeter dediğini belirten Ortaç, "Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayım" diye konuştu.

"AZERBAYCAN İÇİN ASKERE GİDER MİSİNİZ?"

Ortaç, muhabirlerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna karşılık vererek şunları söyledi: "Bana görev gelirse tabii ki yaparım ama bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Ermenistan'ın yaptığı çok haince, bebekleri öldürdüler."