Hakan Altun ve Ajda Pekkan aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü! Gerçek farklı çıktı

Bodrum'da buluştukları için adı aşk dedikodularına karışan Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un görüşmesinin sebebi ortaya çıktı.

Altun'un bestesini kendi yaptığı, sözlerini Derya Bedavacı'nın kaleme aldığı parçada düet için Süperstar'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. İkilinin, halk konseri de vereceği konuşuluyor.